Áustria é o primeiro país a aliviar as restrições ao confinamento

Na Áustria, centenas de lojas reabriram esta terça-feira ao público com limites ao número de pessoas que pode estar no espaço e com uso obrigatório de máscara.

É uma decisão que faz parte de um plano faseado de reabertura da economia. É o primeiro país europeu a aliviar as restrições ao confinamento.

Há quatro semanas que a Áustria fechou escolas, bares, teatros, restaurantes, lojas não essenciais e outros locais de convívio.

O Governo acredita que as medidas deram resultado e os números baixos de novas mortes e infetados são o reflexo. O país registou até agora 368 mortes, menos do que alguns países europeus registam diariamente, mas avisa que o país ainda não está fora de perigo.

Sebastian Kurz, chanceler austríaco, traçou um plano passo a passo de reabertura da economia e começou pelas lojas até 400 metros quadrados. Seguem-se a abertura dos centros comercias, lojas maiores e cabeleireiros a partir de 1 de maio. Restaurantes e hotéis poderão reabrir progressivamente a partir de meados de maio.

