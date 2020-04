Covid-19: 82% das empresas portuguesas mantém produção ou funcionamento

Em Portugal, 82% das empresas mantém-se em produção ou funcionamento, mesmo que em regime parcial. Os dados são de um inquérito do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal - que pretende identificar os efeitos da pandemia na atividade empresarial.



O setor do alojamento e restauração é o mais afetado: cerca de 55% das empresas estão encerradas temporáriamente e 7% reportou o encerramento definitivo. A maioria das empresas sofreu uma redução no volume dos negócios e no número de funcionários efetivamente a trabalhar.

O estudo conclui ainda que 48% do total das empresas inquiridas recorreu ao lay-off simplificado, sendo que os resultados divulgados correspondem à semana entre 6 a 10 de abril.

O inquérito vai ser repetido semanalmente. As conclusões vão permitir delinear estratégias para diminuir o impacto económico nas empresas.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS