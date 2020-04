Covid-19: Índia estende confinamento até maio

Os 1,3 mil milhões de indianos vão continuar confinados até 3 de maio, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, quando a Índia regista mais de dez mil casos e 339 mortos devido à covid-19.

"Todos sugeriram que o confinamento devia ser estendido e em alguns estados já o fizeram. Decidimos estender o confinamento até 03 de maio", afirmou Narendra Modi num discurso transmitido pela televisão no dia em que deviam terminar as restrições impostas a 25 de março no país.