"Fantasmas" invadem vila indonésia para obrigar pessoas a ficarem em casa

Uma província da ilha indonésia de Java recorreu a "fantasmas" para manter as pessoas dentro de casa, durante a pandemia do novo coronavírus.

Voluntários cobertos de lençóis brancos saem às ruas de Kepuh para assustar e obrigar as pessoas a manterem-se dentro de casa. De acordo com a CNN, os voluntários vestem-se de "pocong", conhecido no folclore local como um fantasma que assombra cemitérios.

As "patrulhas surpresa" acontecem desde o início de abril, mas o plano não deu resultados ao início, uma vez que estes fantasmas se tornaram a sensação na internet e muitas pessoas começaram a sair à rua de propósito para os ver.

"Primeiro, queremos ser diferentes. Segundo, queremos criar um efeito intimidante porque o pocong é assustador", esclarece o líder do grupo voluntário, Anjar Pancaningtyas, revelando ainda que a iniciativa decorre com a cooperação da polícia local.

O voluntário esclarece que, desde que montaram o bloqueio de fantasmas, o ambiente na vila indonésia mudou e as pessoas estão mais conscientes da necessidade de ficar em casa para evitar a propagação da covid-19.

A situação na Indonésia

Desde o início do surto, a Indonésia já registou 399 mortes e 4.557 casos de coronavírus.

O Presidente Joko Widodo declarou a pandemia como um desastre nacional, na segunda-feira, e anunciou a criação de uma equipa para trabalhar contra a propagação do vírus.

No final de março, foi declarado o estado de emergência pública e o ministro da Saúde anunciou algumas medidas como o distanciamento social, a proibição da entrada ou circulação no país de cidadãos estrangeiros e a quarentena obrigatória para indonésios que tenham estado recentemente fora do país.

