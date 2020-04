Futebolista Fellaini está curado da Covid-19 e recebe alta hospitalar

O internacional belga Marouane Fellaini, o único futebolista da Superliga chinesa a acusar positivo à covid-19, saiu esta terça-feira do hospital, após três semanas de internamento, informou o seu clube, o Shandong Luneng.

O médio, de 32 anos, que jogou vários anos em Inglaterra, no Everton e no Manchester United, neste sob o comando técnico de José Mourinho, foi diagnosticado com o novo coronavírus em 22 de março.

"Fellaini foi examinado e está curado, e teve autorização para sair hoje do hospital", informou o Shandong Luneng, clube a que o médio chegou em março de 2019.

O futebolista belga deverá ainda passar por 14 dias de isolamento, como protocolado na China, antes de regressar aos treinos.