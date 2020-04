GNR e PSP detiveram 142 pessoas e encerraram 354 estabelecimentos

A GNR e a PSP detiveram até às 17:00 desta terça-feira 142 pessoas por crime de desobediência e encerraram 354 estabelecimentos por incumprimento das normas do estado de emergência devido à pandemia, anunciou a tutela.

Segundo uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI), dando cumprimento às normas que renovaram o estado de emergência, a 3 de abril, foram detidas 142 pessoas por crime de desobediência, das quais 31 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 66 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, nove por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, nove por resistência e 14 por violação da cerca sanitária de Ovar.

No mesmo período, foram encerrados 354 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, informa o MAI.

Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de estado de emergência, que vigorou entre 22 de março e 02 de abril, em que se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais.

"O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da covid-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência", lê-se na nota.

