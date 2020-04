Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a todos os agentes e militares envolvidos no combate à Covid-19

O Presidente da República recebeu, esta terça-feira, os representantes máximos das forças de segurança e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.



Marcelo Rebelo de Sousa quis agradecer o esforço de todos os agentes e militares e falou sobre a possibilidade de um maior envolvimento das forças armadas na luta contra a Covid-19.

No final do encontro, o Comandante-Geral da GNR e o Diretor Nacional da PSP garantiram que as forças de segurança estão preparadas para o prolongamento do Estado de Emergência, caso assim se justifique.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS