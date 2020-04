Qual é o impacto do isolamento forçado pela pandemia Covid-19?

Só daqui a dois ou três meses se saberá qual o impacto do isolamento forçado pela Covid-19 na população com mais de 65 anos.

Especialistas da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade do Algarve e do Trinity College, na Irlanda, estão a desenvolver um estudo em profundidade que vai permitir dar suporte científico às politicas públicas, numa altura em que a própria Comissão Europeia já veio avisar que, pelo menos até ao final do ano, os contactos das pessoas mais velhas deverão ser limitados.

