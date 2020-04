Quase 16 mil mortos em França devido ao novo coronavírus

Nas últimas 24 horas, morreram 762 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Fazendo com que o número de vítimas mortais subisse para 15.729. França tornou-se esta terça-feira no quarto país do mundo a ultrapassar os 15 mil mortos.

O diretor-geral da Saúde francês, Jérôme Salomon, disse que há 32.282 pessoas hospitalizadas em França devido à Covid-19 e 6.730 destes pacientes estão nos cuidados intensivos. É o sexto dia consecutivo em que o número de doentes em estado grave baixa nos hospitais franceses.

A ordem de confinamento vai manter-se até dia 11 de maio. A partir dessa data, algumas empresas e estabelecimentos vão poder voltar a abrir.

As escolas também retomam atividade nessa altura, à exceção das universdades que só voltam a funcionar em setembro.

Em França já foram registados 103.573 casos de Covid-19 e destes 28 mil já estão curados. Durante a divulgação do último balanço, o diretor-geral da Saúde francês disse que entre 5% a 10% da população francesa já esteve em contacto com o vírus.

Jérôme Salomon acrescentou ainda, quando questionado sobre a vacina, que poderá ser possível começar a ser testada no segundo semestre de 2020 e a administração será apenas em 2021.

