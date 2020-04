Vencer o coronavírus aos 107 anos

Não é a primeira pessoa a vencer a Covid-19 aos 107 anos, por muito impressionante que possa parecer. De acordo com os dados, na semanana passada, uma paciente holandesa foi o primeira com a mesma idade a ficar curada da doença, tornando-se a sobrevivente mais velha do mundo.

Desta vez, o caso chega da Turquia. Havahan Karadeniz foi internada num hospital em Istambul há uma semana com tosse e febre alta, e testou positivo para coronavírus.

Sabe-se agora que está recuperada da doença e que será uma das pacientes mais velhas a vencer a Covid-19. Por isso, à saída do hospital mereceu uma salva de palmas dos trabalhadores e profissionais de saúde, enquanto era levada pelo neto para casa.

Numa entrevista, citada pelo Daily Mail, Havahan Karadeniz disse:

"O hospital é bom, os homens são bons", afirmou.

A Turquia registou 4.093 novas infeções por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total para 61.049. O ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, anunciou na conta do Twitter, na segunda-feira, que o número de mortos pelo Covid-19 subiu para 1.296.

