Chefe da McLaren quer "mudanças drásticas" para salvar a Fórmula 1

A Fórmula 1 é um desporto "insalubre e insustentável" e as consequências económicas da crise da Covid-19 são um "último aviso" a uma modalidade a precisar de "mudanças drásticas", considerou o chefe da equipa McLaren, Andreas Seidl.

Neste sentido, a McLaren, que tem sede em Inglaterra, já pediu à Federação Internacional do Automóvel (FIA) para que o teto orçamental das equipas de Fórmula 1 da próxima época seja reduzido dos cerca de 160 milhões de euros para os 90 milhões, um corte superior a 45 por cento.

"O mais importante é dar esse próximo grande passo, que achamos absolutamente necessário, considerando todas as perdas financeiras que enfrentaremos este ano", argumentou, em vésperas de uma nova reunião entre a FIA e as 10 equipas do campeonato do mundo.

Seidl não vê "nenhum sinal de que a F1 possa não existir no próximo ano", contudo, o engenheiro germânico está preocupado com "o risco de perder equipas" se não agirem agora.

"Se tomarmos as decisões corretas, a Fórmula 1 poderá ser mais sustentável no futuro e mais saudável do que tem sido nos últimos anos", insistiu, considerando que, se for esse o caminho, "isso deve ajudar a melhorar o desporto e o espetáculo, algo do interesse de todos e também dos fãs".