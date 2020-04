Clube de Bragança encontrou nas plataformas digitais a solução para manter os treinos

O Futebol Clube da Mãe d'Àgua, em Bragança, encontrou nas plataformas digitais a solução para manter os treinos dos diferentes escalões de formação até ao final da época, informou a organização desportiva.

A equipa técnica do clube desenvolveu planos de treino semanais para os 70 atletas de todos os escalões e, desde o dia 13 de abril que as instruções são dadas 'online' e em direto nas diversas plataformas e canais oficiais do clube, devido às restrições impostas pela pandemia Covid-19.

Esta solução "permite manter o espírito de equipa e união e força, lado a lado, e lidar com as difíceis circunstâncias que a pandemia impôs", readaptando a atividade desportivo para "manter os atletas ativos, motivados e empenhados na boa performance física e mental".

Este clube de Bragança tem atletas na formação entre os 5 e os 16 anos e, segundo divulgou em comunicado, "na primeira aula de treino 'online' mais de 60% aderiram à nova modalidade de treino".

"A ideia da direção e dos pais dos atletas, que participam ativamente nas decisões e soluções encontradas, é conseguir manter a rotina possível às crianças e jovens, que precisam mais do que nunca de impulsos e motivação para a prática da atividade física, dado que o confinamento na residência e as aulas igualmente por via digital ou com recurso à televisão lhes altera por completo as habituais rotinas", justifica.

Os treinos, três semanais, obedecem aos horários que já existiam antes do confinamento, "no entanto as aulas são mais curtas, cerca de 40 minutos por sessão, mas mais intensivas", informou o clube.

Numa primeira fase, todos os atletas dos diferentes escalões treinam em conjunto e, posteriormente, cada um dos treinadores pegará na respetiva equipa.

O clube decidiu que os treinos 'online' vão manter-se até ao final do ano letivo e "espera com esta iniciativa inspirar outros clubes para que trabalhem da mesma forma com os respetivos atletas".

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS