Covid-19: Históricos do Real Madrid doam objetos para leilão solidário

Os ex-futebolistas Casillas, Roberto Carlos ou Fernando Hierro e os antigos basquetebolistas Pablo Laso ou Romay são alguns dos históricos do Real Madrid que doaram objetos para um leilão solidário na luta à covid-19.

Arbeloa, Chendo, Buyo, Karanka, Martin Vasquez, José Luís Llorente ou Iturriaga foram outros dos desportistas emblemáticos do clube a colaborarem com a iniciativa, que pretende angariar fundos.

A leilão, em 24 de abril, estarão peças ou experiências relacionadas com as lendas do clube, que o público e adeptos poderão licitar.

Desses lotes, irão constar umas chuteiras personalizadas com dedicatória do lateral Roberto Carlos, umas luvas de Iker Casillas, igualmente personalizadas, ou a última camisola usada num jogo de veteranos por Fernando Hierro.

O adjunto e ex-futebolista Aitor Karanka terá no leilão uma camisola com as suas iniciais e assinatura e o atual treinador de basquetebol do Real Madrid e antigo jogador, Pablo Laso, oferece dois bilhetes e a possibilidade de assistir a treino dos 'merengues' junto a si.

Já o antigo basquetebolista basco Juan Manuel López Iturriaga, colocará na hasta a camisola comemorativa dos seus 1.000 jogos.

