Demitiu-se o Secretário de Vigilância em Saúde do Brasil

O secretário de Vigilância em Saúde do Brasil, Wanderson de Oliveira, pediu esta quarta-feira a demissão no meio do aumento de casos do novo coronavírus, informou uma nota oficial divulgada pelo Governo do país.

O pedido também ocorreu quando há rumores sobre uma possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que pode ser retirado do cargo por contrariar o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao defender que a população mantenha o isolamento social para combater a proliferação descontrolada da Covid-19.

Oliveira era considerado um quadro técnico, trabalhava no Ministério da Saúde brasileiro há 15 anos e destacou-se no combate a outras epidemias como o vírus zika, que preocupou o Governo brasileiro e entidades internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, quando foi associado ao nascimento de crianças com microcefalia.

