Desempregados protestam pela retoma da economia nos EUA

Desempregados e pequenos empresários com negócios fechados desafiaram as regras de quarentena e manifestaram-se na capital da Carolina do Norte, pela reabertura imediata das atividades económicas encerradas devido à pandemia do coronavírus.

A pandemia afeta de forma diferente os Estados Unidos da América, que já registaram 25.757 mortos e mais de 600 mil infetados.

No sul, em New Orleans, sofrem de forma significativa os bairros mais pobres da cidade. Já em Nova Iorque, a cidade com maior número de casos, vão ser produzidos 50 mil kits por semana para despistar o avanço da doença.