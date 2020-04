Duas utentes morrem de Covid-19 em lar da Misericórdia de Santo Tirso

Duas utentes do lar José Luiz d'Andrade, em Santo Tirso, morreram infetadas pelo novo coronavírus, disse esta quarta-feira à agência Lusa a porta-voz da Santa Casa das Misericórdia daquele concelho, Sara Almeida e Sousa.

As duas idosas, de 70 e 80 anos, respetivamente, são as primeiras vítimas mortais devido à covid-19 no lar.

A primeira morreu hoje no Centro Hospitalar do Médio Ave, onde estava internada desde 07 de abril, enquanto a segunda morreu ao final da noite de terça-feira na instituição, informou a porta-voz.

Segundo a atualização da informação na rede social Facebook da Misericórdia de Santo Tirso, no lar José Luiz d'Andrade, que agora tem 65 utentes, permanecem "34 utentes e 15 colaboradores que testaram "positivo" à doença.

A Santa Casa deu ainda conta na mesma publicação que hoje o "lar Dra. Leonor Beleza foi sujeito a procedimento de desinfeção/ descontaminação por uma empresa externa certificada".

Este equipamento foi o primeiro a sentir os efeitos da covid-19, tendo-se verificado desde 02 de abril quatro mortes entre os seus utentes.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram em 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 599 óbitos entre 18.091 infeções confirmadas.

Entre esses doentes, 1.200 estão internados em hospitais, 383 já recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

