Espetáculos de John Cleese em Lisboa adiados para 2021

Os espetáculos do ator John Cleese em Lisboa, que estavam agendados para maio, foram adiados para junho de 2021.

A Everything is New, promotora dos espetáculos, explica que "(...) em virtude da atual situação provocada pela Covid-19 (...) os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para as seguintes datas:

3 de maio de 2020 é válido para o dia 18 de junho de 2021;

4 de maio de 2020 é válido para o dia 19 de junho de 2021;

5 de maio de 2020 é válido para o dia 20 de junho de 2021;

6 de maio de 2020 é válido para o dia 21 de junho de 2021;

7 de maio de 2020 é válido para o dia 22 de junho de 2021."

O ator de 80 anos traz ao Coliseu de Lisboa o espetáculo “Last Time To See Me Before I Die”.

John Marwood Cleese integrou os Monty Python e foi o criador e protagonista da série britânica Fawlty Towers.

