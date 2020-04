Médica perde guarda da filha de quatro anos por causa do coronavírus

Theresa Greene, médica num hospital de Miami, nos Estados Unidos, perdeu a guarda da filha de quatro anos por estar a desempenhar funções durante a pandemia de Covid-19. A história foi contada pela médica à CNN, mostrando-se desolada pela custódia total ter sido atribuída ao ex-marido.

"Acho que não é justo, é cruel pedirem-me para escolher entre a minha filha e o juramento que fiz como médica", disse Greene. "Não vou abandonar a minha equipa no trabalho, nem os doentes que, cada vez mais, me procuram para salvar as suas vidas nas próximas semanas, mas é uma tortura", frisou.

Desde que estão separados, há cerca de dois anos, Theresa e o ex-marido dividem a guarda da filha. Porém, na semana passada, o juiz Bernard Shapiro decidiu que a criança devia ficar com o pai para limitar o risco de contágio. De acordo com a médica, a decisão do tribunal discrimina as mães divorciadas.

"Se fosse casada, teria a oportunidade de ir para casa para junto da minha filha, e ninguém poderia dizer-me que não deveria fazer isso", afirmou.

Reconhece, no entanto, que há perigo de contágio, mas que tenta proteger-se da melhor forma no hospital e, quando está a trabalhar, a filha fica com o pai. O que a preocupa, neste momento, é saber que só poderá voltar a estar com a filha quando a pandemia acabar, o que pode demorar meses.

Numa nota enviada pelo advogado, o ex-marido de Theresa, Eric Greene, disse que "tem o maior respeito" pelo compromisso assumido pela profissional de saúde e "pelo seu trabalho crítico durante esta pandemia", garantindo que vai criar condições para mãe e filha manterem o contacto.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19