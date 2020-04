O testemunho de Dias Ferreira que foi infetado com coronavírus

O ex-dirigente do Sporting, José Dias Ferreira, esteve hospitalizado por ter ficado infetado com o novo coronavírus e pediu para ser internado no hospital da CUF.

Dias Ferreira voltou a fazer testes ao novo coronavírus na sexta-feira e no sábado e ambos deram negativo.

