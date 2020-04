Sporting avança com lay-off para evitar despedimentos

O Sporting avançou com um processo de lay-off a 86% dos funcionários do clube para garantir a sustentabilidade e evitar despedimentos, devido à pandemia de Covid-19, disse hoje à Lusa fonte oficial dos leões.

De acordo com a mesma fonte, este processo vai durar, pelo menos 30 dias, durante os quais 60% dos funcionários ‘leoninos’ estão suspensos e 26% sofrem redução salarial e do tempo de trabalho.

“Além de garantir a sustentabilidade, foi a forma de garantir que ninguém, nem mesmo trabalhadores a prestação de serviços [recibos verdes], seria despedido”, sublinhou a mesma fonte.

O setor do desporto tem sido fortemente afetado com a pandemia, com a suspensão, adiamento ou cancelamento de quase todas as competições de todas as modalidades.

A confirmação do lay-off do clube ‘verde e branco’ segue-se ao acordo com os futebolistas para uma redução salarial de 40% nos meses de abril, maio e junho e ao ‘corte’ para metade dos vencimentos dos administradores da SAD ‘leonina’, também durante estes três meses.

