Zoo alemão admite ter de matar animais para conseguir alimentar outros

Um jardim zoológico alemão está a pedir doações para conseguir alimentar os animais, uma vez que devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, os zoos estão a atravessar uma enorme crise, sem a habitual lotação esgotada característica da época das férias da Páscoa.

A diretora do jardim zoológico de Neumünster, no norte da Alemanha, admitiu que alguns animais em breve terão de ser alimentados com outros animais, para o zoológico conseguir sobreviver.

"Apontamos os animais que serão abatidos em primeiro lugar", disse Verena Kaspari, do Zoológico de Neumünster, de acordo com a BBC.

Kaspari disse ainda que matar alguns animais para que outros possam sobreviver seria o último recurso e "desagradável", mas, mesmo assim, isso não resolveria o problema financeiro.

"Se for o caso, terei de sacrificar os animais, em vez de deixá-los morrer de fome".

Alguns tratadores também alertaram que a crise tem um custo emocional para certos animais, porque eles perdem a atenção que normalmente recebem do público.

