No altifalante soava a música do terceirense Flávio Cristóvão, criada em plena pandemia. Pouco passava das 20h30, quando bombeiros e proteção civil chegaram em coluna ao hospital de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores para homemagear os profissionais de saúde.

As imagens falam por si.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS