Ajudas do Estado à economia podem ultrapassar os 20 mil milhões de euros este ano

As ajudas do Estado à economia podem ultrapassar os 20 mil milhões de euros este ano. O número foi avançado esta quinta-feira à tarde pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, no Parlamento.

O valor inclui o custo de medidas de apoio a empresas e trabalhadores e ainda o reforço de 500 milhões no Serviço Nacional de Saúde.

