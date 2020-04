Bélgica é o país europeu com taxa de mortalidade mais elevada por milhão de habitantes

A Bélgica regista a taxa de mortalidade mais elevada por milhão de habitantes, na Europa. Segundo o último balanço, há 419 vítimas mortais por milhão de habitantes.

Em Espanha, no país europeu com mais pessoas infetadas, o número de óbitos por milhão é de 409. Comparado com Portugal, um país com o número de habitantes semelhantes, a Bélgica tem quase 8 vezes mais mortes.

O Governo justifica os números com a transparência na contagem dos mortos. A Ministra da Saúde argumenta que as autoridades belgas são as mais rigorosas da Europa na contabilização.

Nos lares de terceira idade, são contabilizados como vítimas mortais por Covid-19 todos os idosos que morram nos lares, mesmo que não tenham sido testados.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS