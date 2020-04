Concerto à porta do Hospital do Funchal para homenagear os profissionais de saúde

Para homenagear os profissinais de saúde, um grupo de trabalhadores da hotelaria da Madeira organizou um concerto à porta do Hospital do Funchal.



O cantor foi o madeirense Miguel Pires que também trabalha num hotel. Além do concerto, o grupo de trabalhadores da hotelaria ainda cozinhou as refeições que foram servidas aos médicos e enfermeiros do hospital.

