Covid-19: 44 cidadãos da Guatemala deportados dos EUA acusam positivo

Quarenta e quatro cidadãos da Guatemala que foram deportados esta semana dos Estados Unidos da América, num voo com 76 passageiros, acusaram positivo no teste à covid-19 feito à chegada ao país, informou na quinta-feira um responsável governamental.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do país da América Central, Pedro Brolo, disse à agência Associated Press que o Governo suspendeu novamente os voos de deportação com destino ao país, sem especificar o motivo, mas adiantando tratar-se de uma medida temporária.

O avião com os passageiros infetados aterrou na Cidade da Guatemala, capital, na segunda-feira com três passageiros a apresentar sintomas do novo coronavírus, que foram imediatamente separados para a realização do teste.

Depois de um dos testes dar positivo, todos os outros passageiros, que ficaram em quarentena no aeroporto, foram também testados e mais 43 deram positivo.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 141 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (31.590) e mais casos de infeção confirmados (648 mil), enquanto a região da América Latina e Caribe contabiliza 3.702 mortos num total de 80.706 casos.