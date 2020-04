Itália prepara fim do confinamento social para 4 de maio 

Com os números da pandemia a descerem, todos os dias, Itália prepara o fim do confinamento social. 4 de maio é a data prevista para o começo do regresso à normalidade. Mas sempre com muito cuidado, para evitar retrocessos.

Foi nomeada uma comissão nacional para estudar a melhor forma do país reabrir e dos vários setores económicos e sociais, poderem voltar a funcionar e a produzir.

Para já, ainda não é claro, se tudo reabrirá ao mesmo tempo em todo o território, ou se haverá medidas diferentes para as zonas mais atingidas. O que parece vir a ser um caminho é a realização de testes, a toda a população.

Testes para perceber quem está, ou não, infetado e que deverão chegar aos 50 mil por dia, e testes de imunidade para perceber quem poderá estar livre do perigo de ter Covid-19. Em algumas regiões, estas análises, já estão a ser feitas.

Algumas empresas, perante a indecisão do governo central em avançar rapidamente com estas medidas, já anunciaram que vão pagar diretamente aos laboratórios, para testar os trabalhadores.

Entretanto, com a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos, a Proteção Civil italiana começou uma mega campanha de distribuição junto das famílias mais carenciadas. 300 mil dos milhões de máscaras que estão a ser dadas nos bairros sociais de Milão foram oferecidas pela comunidade chinesa que vive na Lombardia.

Mais a sul, na Sicília, um dos maiores empresários de Itália, decidiu doar toda a produção de bolos, doces e chocolates, feitos para a Páscoa pela maior empresa do setor. São várias toneladas que serão distribuídas pelas famílias mais pobres, que tenham crianças.

E, porque nestes tempos de pandemia, há várias formas de ser solidário, um grupo de vizinhos, de uma rua de Avelino, uma cidade perto de Nápoles, juntou-se para cantar os parabéns a uma senhora, que fez 100 anos e que, felizmente, está de ótima saúde.