OPEP confirma queda na procura de petróleo, "um choque extremo e brutal"

A OPEP antecipa uma queda histórica na procura mundial de petróleo em 2020 por causa da pandemia de Covid-19.



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo fala de "um choque histórico, brutal, extremo e de escala planetária" no mercado.

De acordo com o relatório mensal, o consumo mundial deve atingir este ano os 92 milhões de barris por dia - são menos quase 7 milhões de barris por dia do que no ano passado.

Será a primeira descida no consumo mundial de petróleo desde 2009 e a crise financeira.

No domingo, a OPEP e os principais parceiros já tinham acordado um corte na produção: menos 9,7 milhões de barris diários durante os meses de maio e junho.

Os países do G20 prometeram uma maior cooperação.