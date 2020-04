Apesar do Parlamento Europeu apelar à consideração da chamada emissão de dívida conjunta, a Alemanha e a Holanda mantêm-se contra este mecanismo que permite ajudar as economias com menos recursos.

A Europa regista sinais de desunião e os europdeputados deixam recados para que a Comissão Europeia se despache a apresentar com um plano de retoma.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS