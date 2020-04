Rui Rio quer IVA reduzido para máscaras, gel e suplementos para reforçar imunidade

O presidente do PSD propôs esta quinta-feira a redução do IVA de 23 para 6% em produtos que considera essenciais no combate e prevenção da covid-19, como máscaras de proteção individual, gel e suplementos para reforçar o sistema imunitário.

Na sua intervenção durante o debate parlamentar sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência até 2 de maio, Rui Rio confirmou que o partido irá votar favoravelmente o seu prolongamento, mas avisou que é "absolutamente indispensável o início do planeamento de uma abertura gradual" da economia.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS