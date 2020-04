Algarve admite aplicar restrições durante as férias de verão

Para quem já sonha com o verão e uns dias de praia no Algarve, fica o aviso: a Delegada Regional de Saúde, Ana Cristina Guerreiro, admite a possibilidade de restrições . Não há ainda qualquer decisão nesse sentido, mas sem vacina à vista, as medidas de contenção relativas à Covid-19 terão de ser ajustadas ao contexto das férias.

