Concerto de Taylor Swift no NOS Alive cancelado

O concerto de Taylor Swift na edição deste ano do NOS Alive foi cancelado, avançou a organização do evento.

A atuação, a 9 de julho no Passeio Marítimo de Algés, era primeira atuação da artista em Portugal e fazia parte da Tour Europeia que foi também toda cancelada até ao final de 2020 devido à pandemia Covid-19.

"Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", disse a organização em comunicado.

Nesse mesmo comunicado, a organização adianta estar a avaliar dia-a-dia a situação em Portugal e estar "a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz".

Remetem as decisões quanto à realização do festival para depois do levantamento do estado de emergência, a 2 de maio, acrescentando que nessa altura "poderão tomar decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive", assegurando estarem a ter como prioridade a segurança de todos.

A artista já se manifestou nas redes sociais

"Estou muito triste por não vos ver este ano nos meus concertos, mas sei que esta é a decisão mais acertada. Por favor, mantenham-se saudáveis e em segurança".

A tour no Brasil e nos Estados Unidos foi também adiada para 2021.

ESPECIAL CORONAVÍRUS