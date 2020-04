"Não foi feito despiste aos trabalhadores" da hotelaria do Hospital Universitário de Coimbra

O Sindicato da Hotelaria do Centro quer que seja feito, com urgência, um rastreio aos trabalhadores dos serviços de resíduos hospitalares, alimentação e lavandaria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Para o sindicato, que diz haver já um caso confirmado de infeção por covid-19, os cerca de 500 funcionários de uma empresa externa não estão a ser alvo dos cuidados necessários.