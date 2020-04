Rolling Stones e Billie Eilish entre os mais de 100 artistas em concerto virtual

Os Rolling Stones vão participar num concerto de apoio aos profissionais de saúde que lutam contra o novo coronavírus.



A iniciativa chama-se "One World: Together At Home" e é organizado pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde com a curadoria de Lady Gaga e é apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert

Conta com mais de 100 artistas que vão atuar a partir das suas casas este sábado, 18 de abril, já deverá passar da meia-noite.

Serão 6 horas de espetáculo transmitido em streaming para todo o mundo com vários nomes conhecidos, como Taylor Swift, Céline Dion, Elton John, Paul McCartney e Stevie Wonder