Trump prometeu vender mil ventiladores ao México

O Presidente mexicano disse esta sexta-feira que o seu homólogo norte-americano prometeu vender ao México mil ventiladores e outro equipamento terapêutico usado no tratamento de casos severos da covid-19.

Andres Manuel López Obrador disse que tinha falado hoje com Donald Trump a propósito do pedido mexicano para comprar as máquinas, uma vez que são poucas as disponíveis no México.

Na rede social Twitter, Obrador escreveu: "garantiu-me que até ao final do mês teríamos mil e podemos adquirir mais".

Obrador considerou que este era "um novo gesto de solidariedade com o México" e acrescentou: "Propus-lhe um encontro para junho ou julho para lhe expressar pessoalmente a nossa apreciação".

Esta visita seria uma raridade, especialmente se implicar que o líder mexicano se desloque aos EUA.

López Obrador tem evitado deslocações ao estrangeiro, desde que tomou pose em dezembro de 2018.

ESPECIAL CORONAVÍRUS