Em África, o balanço pode ser ainda mais grave, tendo em conta a falta de capacidade no rastreio da população, e a OMS vai distribuir um milhão de testes por vários países.

Também na América Latina, agrava-se a situação do novo coronavírus e no Equador, é cada vez mais dramático o problema sanitário, com mais de seis mil mortos registados apenas na província de Guayas.