Pandemia do coronavírus já fez mais de 157 mil mortos em todo o mundo

A pandemia causada pelo novo coronavírus já ultrapassou os 157 mil mortos e infetou quase 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 deste sábado, baseado em dados oficiais.

De acordo com os números recolhidos pela agência noticiosa francesa, estavam contabilizados pelo menos 157.539 óbitos e 2.289.500 casos de infeção em 193 países e territórios desde o início da epidemia do SARS-CoV-2, detetada em dezembro, na China.

No entanto, a AFP realça que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, uma vez que muitos países testam apenas os casos que requerem cuidados hospitalares. Destes casos, pelo menos 502.600 são agora considerados curados.

Desde a contagem de sexta-feira registaram-se 7.613 mortes e 85.045 novos casos em todo o mundo.

Os países que registaram mais mortes novas nas últimas 24 horas são os Estados Unidos da América, com 3.084 novas mortes, o Reino Unido (888) e a França (642).

Os EUA, que registaram a sua primeira morte por covid-19 no final de fevereiro, são o país mais atingido, tanto em termos de número de mortes como de casos, com 37.659 óbitos em 716.883 casos. Por outro lado, pelo menos 59.984 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos EUA, os países mais afetados são Itália, com 23.227 mortos em 175.925 casos, Espanha, com 20.043 mortos (191.726 casos), França, com 19.323 mortos (151.793 casos), e o Reino Unido, com 15.464 mortos (114.217 casos).

A China (excluindo Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82 719 casos (352 novos casos), incluindo 4 632 mortes e 77 029 pessoas recuperadas.

A Europa totalizou até às 19:00 (GMT) de hoje 100.505 mortos e 1.136.742 casos, os EUA e o Canadá 39.165 mortos (750.063 casos), a Ásia 6.882 mortos (160.468 casos), o Médio Oriente 5.465 mortos (121.378 casos), a América Latina e Caribe 4.384 mortos (92.445 casos), África 1.052 mortos (20.577 casos), e Oceânia 86 mortos (7.835 casos).

Esta avaliação baseou-se em dados recolhidos pelos serviços da AFP junto das autoridades nacionais competentes e em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Portugal, com 687 mortes registadas e 19.685 doentes, é o 16.º país do mundo com mais óbitos e também o 16.º em número de infetados.

