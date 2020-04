Portugal que trabalha: os militares da GNR 

A cabo Almeida e o cabo Baptista são da secção de prevenção criminal e policiamento comunitário.

Durante o ano, acompanham de perto a população mais vulnerável. Por telefone ou fazendo visitas domiciliárias.

A GNR sinalizou mais de 8 mil idosos que vivem sozinhos ou isolados. Estes militares acompanham-nos e em articulação com as unidades de saúde, as câmaras, as juntas de freguesia e outros parceiros, não deixam que lhes falte o essencial.

Além do trabalho adicional que têm agora, com o estado de emergência, as funções da GNR mantêm-se.