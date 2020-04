65 dos mais de 500 ventiladores encomendados à China chegam a Portugal

O avião fretado com 65 dos mais de 500 ventiladores comprados à China no final do mês passado já chegou a Lisboa.

O Governo português pagou 9,2 milhões de euros adiantados para que os mais de 500 ventiladores e outro equipamento médico e de proteção chegassem a Portugal a 15 de abril, mas, dias antes, já a ministra da Saúde confirmava atrasos na encomenda.

Em causa estão as alterações às regras de transporte na China.

Atualmente em Portugal, existem mais de 1.100 ventiladores no Serviço Nacinal de Saúde e mais 250 no setor privado.