"70% vai ser contaminado, não adianta. Se não for hoje é na semana ou no mês que vem"

O número de mortos no Brasil por causa do novo coronavírus subiu para mais de 2.300. Há ainda mais de 36 mil infetados no país.

Este sábado, durante uma manifestação pública em Brasília, Jair Bolsonaro apelou aos brasileiros para não temerem o vírus e voltou a criticar as medidas de contenção.

O Presidente do Brasil diz que mais de metade da população vai acabar por ficar contaminada.