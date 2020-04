Catarina Martins critica estratégia "equívoca" do Governo na resposta à pandemia

Catarina Martins diz que a estratégia do Governo para recuperar a economia tem sido equívoca, porque não se percebe bem qual o caminho que vai ser seguido.

No final de uma reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, a líder do partido reagiu às declarações recentes de António Costa sobre a possibilidade de haver medidas de austeridade.