Infarmed distribui proteções individuais a instituições sociais

O Infarmed vai levantar e distribuir, na segunda-feira, 49 paletes de equipamentos de proteção individual que se encontram à guarda do Laboratório Militar e têm como destino instituições do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi este domingo anunciado.

Em comunicado, o Infarmed refere que o evento vai contar com a presença dos ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho e da Defesa Nacional, João Cravinho, além da secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

No âmbito do combate à pandemia Covid-19, cabe ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos o armazenamento, gestão e distribuição da Reserva Estratégica de Medicamentos em coordenação com o Infarmed que, em função das necessidades, dá indicação dos locais e das quantidades a abastecer.

ESPECIAL CORONAVÍRUS