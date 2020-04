Mais de 100 mil mortos por Covid-19 na Europa

Nas últimas 24 horas, morreram mais 482 pessoas em Itália, mas as autoridades sublinham que este é o número baixo da semana.

A doença dá sinais de abrandamento e face aos indícios de lenta recupação, as regiões mais atingidas, como a Lombardia, reclamam o levantamento de parte das restrições impostas até 3 de maio. As autoridades compreendem a preocupação com a economia mas pedem cautela.

Também o Governo britânico avisa que, para já, não há fim à vista para o confinamento imposto há quase um mês. No Reino Unido, muitos profissionais de saúde trabalham quase sem equipamento de proteção.

As falhas agravaram-se nos últimos dias: os hospitais aguardavam um reforço de 84 toneladas de material, que ainda não chegaram ao destino.

Em França, mantém-se a descida do número de internados.

Em domingo de Páscoa para os ortodoxos, as celebrações estão a ser diferentes este ano.