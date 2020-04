Medidas de segurança para as comemorações do 25 de Abril e 1º de maio estão a ser preparadas

A ministra da Saúde diz que estão a ser definidas medidas de segurança para as comemorações do 25 de Abril e do 1º de maio em articulação com o parlmento e com o ministério da Administração Interna.

Marta Temido garante que não vai deixar que o esforço dos portugueses caia por terra nestas celebrações.

