Ministro da Educação britânico recusa avançar com data para reabertura das escolas

Os dados divulgados este domingo dão conta de mais 596 mortos nos hospitais do Reino Unido, o menor aumento nas duas últimas semanas.

O Governo não se compromete para já com uma data para a reabertura das escolas. Gavin Williamson, ministro da Educação, contrariou este domingo a notícia de que estaria a ser preparado um plano para levantar o confinamento com as escolas a abriremno dia 11 de maio.

ESPECIAL CORONAVÍRUS