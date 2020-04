"One World: Together at home" angariou mais de 125 milhões de dólares para o combate à Covid -19

O concerto "One World: Together at home" juntou alguns dos maiores nomes da música a nível mundial numa homenagem aos profissionais de saúde.

O combate à pandemia do novo coronavírus conta agora com mais 125 milhões de dólares angariados com esta iniciativa.

