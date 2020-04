Presidente da Associação 25 de Abril diz que AR exagerou no número de convidados

Em declarações à SIC, o capitão de Abril defende a realização da sessão comemorativa no parlamento, mas admite que "a AR exagerou no número de convites".

Vasco Lourenço entende que a cerimónia "podia fazer-se com cerca de cinquenta pessoas" e "no máximo com três representantes por partido".

Adianta também que não estará presente na sessão solene e que a Associação 25 de Abril "se fará representar por apenas uma pessoa". Lamenta ainda o "oportunismo disfarçado" de quem contesta as comemorações na Assembleia da República, "sem coragem de admitir que é contra a celebração do 25 de Abril".

