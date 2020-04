António Lacerda Sales, na conferência de imprensa onde é feito o balanço do impacto no novo coronavírus em Portugal, explicou como será feita a distribuição dos 66 ventiladores que chegaram a Portugal, no passado domingo, da China.

O secretário de estado da Saúde revelou que 40 unidades deste equipamento médico serão distribuídos pela região Norte e Centro, e garantiu ainda que os 5 mil testes rápidos que foram encomendados são fiáveis e aprovados pelo infarmed.

