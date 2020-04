Alguns países começaram já a levantar as restrições impostas ao longo dos últimos meses por causa do novo coronavírus.

No Irão, os taxistas são obrigados a usar uma dívisória em plástico com o cliente, enquanto na Austrália as praias reabriram, em Sydney, e em Paris os jovens queimam viaturas em protesto contra o prolongamento do isolamento.