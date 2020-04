Bicicleta de Contador amealha 22.500 euros para a Cruz Vermelha

A bicicleta utilizada pelo ciclista espanhol Alberto Contador na Volta a Itália de 2011 foi arrematada por 22.500 euros, durante um leilão destinado a recolher fundos para a Cruz Vermelha, no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

De acordo com o resultado do leilão, realizado na sexta-feira, a bicicleta de Contador recebeu 77 ofertas, que elevaram o valor até 22.500 euros, ao qual acresce uma comissão de 10% doada pelo organizador do evento.

A bicicleta leiloada por Contador foi utilizada pelo espanhol para vencer o Giro de 2011, triunfo do qual foi desapossado por ter acusado doping, com o título a ser entregue ao italiano Michele Scarponi.

A Espanha é o terceiro país do mundo mais afetado pela pandemia, depois dos Estados Unidos e da Itália, com um total de 20.852 mortos e mais de 200 mil casos confirmados de infeção

.A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.